Zvečer iskalna akcija, pogrešano osebo so našli mrtvo

V nedeljo okoli 20.30 se je na območju Radeža v občini Sevnica pričela iskalna akcija za pogrešano osebo. Aktivirani so bili vodniki reševalnih psov enote KZS in ZRPS in policije, vendar je bilo iskanje preklicano, ker so pogrešano osebo našli mrtvo.

Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč pogrebni službi pri prenosu mrtve osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.