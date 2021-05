Župniku Ivanu med batinami izropali sef

Čeprav so se s tožilstvom vsaj nekateri očitno že pogovarjali o tem, da bi priznali krivdo za očitana kazniva dejanja, pa peterice dolenjskih Romov včeraj vendarle niso bremenili ropa v sostorilstvu. Da so 30. januarja okrog tretje ure oropali župnišče Rovte Logatec in se brutalno spravili nad tamkajšnjega 72-letnega župnika Ivana Petriča, so obtoženi 47-letni Stanislav Mlakar, 43-letni Stojan Kovačič, 23-letni Darjan Hudorovac, 41-letni Milenko Hudorovac (vsi so iz novomeškega romskega naselja Brezje) in 19-letni Sandi Brezar iz romskega naselja Lokve pri Črnomlju. Bili so zamaskirani, vstopi...