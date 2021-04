Župniku grozili, da ga bodo ugrabili, na sojenju pa preobrat

Odvetnika, tožilka, predvsem pa obtožena roparja, 25-letni Samo Brajdič in 40-letni Milenko Hudorovac iz romskega naselja Brezje pri Novem mestu, so bili včeraj pripravljeni, da na hitro zaključijo postopek zaradi brutalnega ropa višnjegorskega župnika Slavka Judeža. Odvetnika Matej Verce in Sergeja Bogunič sta bila pripravljena, da zadevo zaključita. FOTO: Marko FeistMotilo jih ni niti dejstvo, da je svak sodnice Maje Povhe, kot je sama povedala, bratranec župnika, ki pa ga sama ne pozna. Brajdič, oče dveh majhnih otrok (dojenčice, stare pet mesecev, in sina, za katerega »na pamet&laqu...