Zlikovci prežijo na turiste

BLIŽA SE ČAS dopustov in mnogi nastanitev najraje rezervirajo na spletni strani, kar pa so začeli s pridom izkoriščati goljufi. V spletnih prevarah so postali tako izurjeni, da uporabniki sploh ne opazijo, da je kar koli narobe - dokler ni prepozno. Svojo izkušnjo je s časnikom Daily Mail delila Britanka, ki ni želela biti imenovana: »V hotelu v Bangkoku na Tajskem sem rezervirala sobo za eno noč, na poti tja pa sem prek aplikacije Booking.com dobila sporočilo iz hotela, da jim moram nemudoma nakazati celotni znesek za sobo, drugače mi bodo rezervacijo odpovedali. Bilo je sredi noči in prestrašila sem se, da bom ostala brez sobe, zato sem plačala. Izkazalo se je, da je bil znesek veliko višji kot cena sobe, a ker je bil v tuji valuti, tega nisem opazila. Pozneje so plačilo zahtevali še v hotelu in takrat sem šele izvedela, da niso bili oni, ki so mi prej poslali sporočilo, temveč nekdo, ki se je izdajal za zaposlene v hotelu.«

Ker v hotelu ne vedo, kaj se dogaja, ne morejo ukrepati in vam pomagati. FOTO: Macniak/getty Images

Neki Britanki pa so zlikovci prav tako v imenu sobodajalcev poslali sporočilo, da posodabljajo sistem in potrebujejo podatke njene kreditne kartice. Prepričana, da je to res, jim je zahtevano poslala in ostala brez 200 evrov. Denar ji je banka na srečo vrnila, kar pa se ne zgodi vedno. Strokovnjaki zato svetujejo, da v primeru nenavadnih zahtev ali dogajanja na portalu uporabniki poiščejo katerega od drugih kanalov za komunikacijo in poizvedo, ali so jih res kontaktirali oni, nato pa nemudoma zamenjajo geslo, s katerim dostopajo do svojega profila na portalu ter spremenijo način plačila ali podatke o kreditnih karticah začasno odstranijo.