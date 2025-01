Znesel se je nad mamo, sestro, pa še svakom

Novomeščan Marko Munih bo moral znova sesti na zatožno klop novomeškega sodišča. Višje sodišče je namreč razveljavilo sodbo okrožnega, po kateri bi moral zaradi dveh lahkih telesnih poškodb, ki ju je prizadejal sestri in njenemu partnerju, ter nasilništva nad materjo za zapahi preživeti tri leta. V bistvu jo je s to kaznijo dobro odnesel, saj mu je obtožnica sprva očitala poskus uboja, je pa v triletno kazen vštet tudi preklic ene pogojne sodbe.

Zgodilo se je 3. oktobra 2023, ko se je Marko znesel nad najožjimi družinskimi člani. Tistega večera ob 22.25 je prišel do hiše na Šmarješki cesti v Novem mestu. S pivskim vrčem je najprej razbil steklo na oknu kuhinje in vstopil skozenj. Med razmetavanjem je z vrčem udaril sestro v roko in kričal, da bo vse pobil. Sestri je uspelo pobegniti in se zakleniti v sobo. Potem je napadel njenega partnerja. Tako močno ga je z roko udaril po obrazu, da je padel proti oknu in se nasadil na kljuko spalničnih vrat. Pri tem je utrpel udarnine lica, prsnega koša, obeh kolen in leve podlahti.

Nazadnje se je spravil še nad 70-letno mater, ki ga je mirila. Zgrabil jo je za zgornji del pižame, jo porinil na stopnice in začel udarjati po glavi, daviti in klofutati, močno jo je udaril štirikrat ali petkrat, izpulil ji je šop las. Prijel jo je za glavo in z njo večkrat udaril ob leseno steno. Poslušati je morala grožnje, da »bo prasico ubil, da mu bo dala denar«. Potem jo je grobo porinil v ozko shrambo, da je padla po tleh, in se s telesom ulegel nanjo, da jo je začelo dušiti. Zadeva se je umirila šele po prihodu policistov.

Pritrdili tožilki

Na sodbo, ki je bila izrečena junija lani, sta se pritožili obe strani, tako Munihov zagovornik Zvone Irt kot okrožna državna tožilka Vesna Fink, pritožbeno sodišče pa je ugotovilo, da je utemeljena pritožba tožilke, zato je sodbo razveljavilo in jo vrnilo v ponovno sojenje pred drugim sodnikom, saj je sodnik Peter Žnidaršič, ki je sodil prvič, že zavzel svoje stališče. Kot je na naša poizvedovanja odgovorila Tina Radešček Jarc s kazenskega oddelka Okrožnega sodišča v Novem mestu, so sodbo razveljavili, ker sodišče prve stopnje ni obrazložilo, zakaj je opis dejanskega stanja v izreku sodbe izpustil del obtoženčevih ravnanj, ki izpolnjujejo zakonske znake nasilništva tudi do preostalih dveh oškodovancev, to je obtoženčeve sestre in svaka, od teh manjkajočih razlogov sodbe je namreč odvisen tudi obstoj podrejenega položaja teh dveh oškodovancev, in jih je prvostopenjsko sodišče sicer štelo za dokazane.

»Prvostopenjska sodba je bila razveljavljena tudi zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja glede izpuščenih obtožbenih očitkov iz izreka izpodbijane sodbe. V ponovljenem sojenju bo moralo sodišče prve stopnje na glavni obravnavi ponovno izvesti vse že izvedene dokaze, po potrebi še druge, nato pa po presoji vseh dokazov oceniti, ali so obtožencu dokazana vsa tri kazniva dejanja nasilništva, kot se mu to očita v obtožbi, na škodo obtoženčeve mame, sestre in svaka,« so pojasnili na novomeškem sodišču.