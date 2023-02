Znano, kdo je kriv za požar, s katerim se je borilo 150 gasilcev

Približno 150 gasilcev se je v noči na sredo borilo s požarom, ki je v torek popoldne izbruhnil nad naseljem Rakitovec v občini Koper. Plameni so se hitro širili in okrog 19. ure so žareče obzorje videli tudi nekateri prebivalci 20 kilometrov oddaljenega Kopra.

O požaru na območju Rakitovca je bila obveščena tudi koprska policija. Policisti so z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 40-letni moški z območja Ljubljane v naravo odvrgel cigaretni ogorek ter s tem povzročil večji travniški požar. Po prvih podatkih je zgorelo približno 100 ha trave in nizke podrasti. Posredovalo je več kot 100 gasilcev, tudi iz Hrvaške. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, po končani preiskavi bo izveden ustrezen ukrep.