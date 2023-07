Znano, kaj se dogaja z očetom 6-letnega dečka, ki je bil pozitiven na kokain

Pisali smo, da je bil šestletnik iz slovenske Istre na toksikološkem izvidu pozitiven na kokain, po tem, ko se je od očeta vrnil k materi, ki je zaradi glavobola in slabosti šestletnika posumila, da z njenim otrokom nekaj ni v redu, je poročala Televizija Slovenija.

40-letni oče šestletnika iz Pirana je v priporu. S koprske policijske uprave so danes poslali obvestilo, da so kriminalisti obravnavali kaznivi dejanji Omogočanje uživanja prepovedanih drog (po 187. členu KZ-1) in Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje (po 192. členu KZ -1).

Osumljeni je bil 13. julija 2023 s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika OS Koper, ki je zanj odredil pripor.

Če bo sodišče odločilo, da je oče kriv, mu za posedovanje droge grozi od enega do 12 let, za zanemarjanje otoka pa do tri leta zapora. Preiskava je še v teku, saj policisti zbirajo dodatna obvestila in dokaze.

Mama je opozarjala

Mati šestletnika je več let opozarjala, da oče, ki je že v priporu, ni primeren skrbnik, je poročala Televizija Slovenija. V otrokovem telesu so na urgenci zdravstvenega doma in v izolski bolnišnici potrdili, da je pozitiven na kokain, otroku pa so odkrili tudi šum na srcu.

Mati šestletnika je za TV Slovenija povedala, da je imel njen sin v zadnjih šestih mesecih hude epistakse, krvavel je iz nosa in imel zelo pogoste angine.