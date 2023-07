Minister Mesec: To se mi zdi nesprejemljivo za slovensko družbo

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je izrazil obžalovanje ob dveh zelo tragičnih primerih z otrokoma, ki smo jima bili priča v zadnjih tednih v Sloveniji. Prvi je smrt 3-letnika v avtu, drugi nedavno razkriti, s 6-letnikom, ki je bil pozitiven na kokain. »Oboje se mi zdi popolnoma nesprejemljivo za slovensko družbo. Ukrepali bomo ostro. Inšpekcija je že na CSD Južna Primorska, kjer ugotavljajo, ali je prišlo do kršitev ali do malomarnosti.

Mesec je povedal, da bo počakal na poročila inšpekcije, ki jih pričakuje v nekaj dneh. Potem pa bodo ostro ukrepali, ukrepi pa bodo odvisni od vsebine poročila. Ključni vprašanji, na katera Mesec želi odgovor preden ukrepa, sta: - Kaj točno sta šola in mama otroka opozarjali 28. maja? - Zakaj je odziv CSD trajal mesec in pol?

»Če je šlo za malomarnost, bodo vsi odgovarjali,« je bil oster Mesec in še »da tukaj ne bo pardona.«

Ob tem je še povedal, da se s težavami na CSD-jih soočajo že dlje časa in da že potekajo pogovori, kako reorganizirati njihovo delo, kako preprečiti tragediji, kot smo jima bili priča.

Napovedal kadrovsko okrepitev na CSD

Na centrih za socialno delo se soočajo s prevelikim številom administrativnih zadev, ki jim kradejo čas za delo na terenu in v pomoči ljudem, je razložil Mesec. Ob tem pa napovedal, da nameravajo kadrovsko okrepiti centre in zagotoviti več ljudi za delo z družinami.

Poudaril je tudi medvrstniško nasilje in delo z otroki po težkih ločitvah, ki sta po njegovem najbolj pereči področji. »Tragedijo moramo uspešno in učinkovito reševati preden se zgodijo.

Na pristojnem CSD so v primeru družine šestletnika, pozitivnega na kokain, pojasnili, da so z mnenjem sodišču podprli predlog mame za zaščito otroka. Ocenili so namreč, da je oče hudo kršil svoje starševske dolžnosti. Dodali so tudi, da pred majem, ko je z njim v stik stopila šola, niso dobili nobene informacije, ki bi terjale njihovo ukrepanje. Več v članku: Oglasili so se iz CSD v primeru šestletnika, pozitivnega na kokain: Družino poznamo

Televizija Slovenija (TVS) je v četrtek poročala, da je bil šestletnik iz slovenske Istre na toksikološkem testu pozitiven na kokain, po tem ko se je od očeta vrnil k materi, ki je zaradi glavobola in slabosti šestletnika posumila, da z njenim otrokom nekaj ni v redu.

Primer policija še preiskuje, 40-letnega očeta pa so ovadili za omogočanje uživanja prepovedanih drog ter zanemarjanje mladoletne osebe ter surovo ravnanje in je od 13. julija v priporu. Če bo sodišče odločilo, da je oče kriv, mu za posedovanje droge grozi od enega do 12 let, za zanemarjanje otroka pa do tri leta zapora.

Mati otroka je po navedbah TVS več let opozarjala piranski center za socialno delo (CSD), da je oče odvisnik. Primer so danes komentirali tudi na CSD Južna Primorska. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, od februarja 2021 do 29. maja 2023, ko so prejeli pobudo osnovne šole, niso prejel nobene informacije - ne od mame oz. staršev ne od institucij - ki bi terjale ukrepanje s strani CSD.

Po prejemu obvestila s strani šole, je CSD mamo povabil na razgovor in jo seznanil z možnostjo podaje predloga sodišču za začasno odredbo glede zaupanja otroka v varstvo in vzgojo njej in prepovedi stikov z očetom.