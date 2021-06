Znane podrobnosti tragedije v Solkanu, v kateri je umrl otrok

Policisti PU Nova Gorica so potrdili, da je pozno popoldan pri kajak centru v Solkanu utonila mlajša oseba. Okoli 16.31 ure so bili obveščeni, da je reka Soča odnesla mlajšo osebo v smeri proti državni meji z Republiko Italijo.Na kraj nesreče so prišli novogoriški poklicni gasilci s potapljači, reševalci in člani enote za hitre intervencije civilne zaščite, ki so se vključili v reševanje dečka po strugi in obrežju reke Soče pod kajakaškim centrom v smeri Italije, a mu žal niso mogli pomagati. Dečka so sicer potegnili iz Soče in ga oživljali, vendar neuspešno.Kako je do nesreče prišlo, policisti še preiskujejo. Po poročanju TV Slovenija se je po neuradnih informacijah utopil 13-letni domačin, član kajakaškega kluba Soške elektrarne, izkušen plavalec in kajakaš. Dečka naj bi za rešilni jopič potegnila veja, voda pa naj bi ga potisnila pod skalo.O tragični nesreči sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča in Okrožna državna tožilka iz Nove Gorice. Policisti in kriminalisti PU Nova Gorica nadaljujejo z zbiranjem obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine nesreče.To je na tem območju že druga podobna tragedija v zadnjem letu. Lani je 28. julija pri starem jezu v Solkanu utonil 10-letni deček, ko je vodostaj Soče nenadoma narasel in ga je tok odnesel proti tamkajšnji kajakaški progi. Otroka so našli mrtvega v strugi.