Tragedija v Solkanu: pri kopanju je utonil otrok

Ni še minilo leto dni po tragični utopitvi desetletnega otroka v reki Soči pri Solkanu, ko poročamo o vnovični tragični nesreči. Po pisanju portala MMC se je popoldan v bližini kajak centra v Solkanu zgodila nesreča, v kateri je utonil 13-letnik. Dogodek so potrdili na policiji.Do nesreče je prišlo pozno popoldan. Po poročanju TV Slovenije je 13-letni fant domačin iz okolice Nove Gorice. Kako je prišlo do nesreče, uradno še ni znano, a naj bi se skupina otrok po kajakaškem treningu odločila za plavanje pod jezom v Solkanu. Pokojni 13-letnik je bil član kajakaškega kluba Soške elektrarne in izkušen plavalec. Veja naj bi ga potegnila za rešilni jopič, voda pa naj bi ga potisnila pod skalo.Kljub pomoči mu niso uspeli pomagati, zato so poklicali na pomoč. Na kraj dogodka so odhiteli gasilci iz Nove Gorice s potapljači, reševalci ter policisti in kriminalisti, a otroka niso uspeli rešiti.O nesrečnem dogodku je na facebooku poročal tudi pevec glasbene zasedbe Siddharta, ki je zapisal, da zaradi tragičnega dogodka napovedani koncert danes odpade ter družini izrekel sožalje. Iskreno sožalje družini in vsem prizadetim izrekamo tudi v našem uredništvu.