Znane podrobnosti napada v Ljubljani: pri sebi so imeli hladno orožje

Pisali smo, da so policijske patrulje danes prijele okoli 50 navijačev iz Maribora, ki so se želeli udeležiti nocojšnjega nogometnega derbija med Ljubljano in Mariborom. Tekme si zaradi nasilja, ki so ga povzročili, ne bodo uspeli ogledati v živo, domov pa so jih pospremili policisti. S PU Ljubljana so nam pojasnili podrobnosti incidenta.

Okoli 13.30 ure so bili policisti obveščeni o pretepu med večjo skupino oseb na območju Viča. Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je večja skupina moških pristopila do osebe in jo začela pretepati. Oškodovanemu je pomagal drug moški prisoten na kraju, nakar se je večja skupina razbežala.

Policisti so v neposredni okolici kraja izsledili skupino 48 oseb, ki so bile udeležene v dogodku. Ugotovljeno je bilo, da gre za pripadnike ene od navijaških skupin, ki so bili namenjeni na ogled današnje nogometne tekme, zato je bil v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije celotni skupini izrečen ukrep prekinitve potovanja na športno prireditev.

Pri sebi imeli pirotehnične izdelke, bokser ...

Pri ogledu kraja dogodka so policisti odkrili večje število pirotehničnih izdelkov, bokser, manjšo količino snovi za katero se sumi, da je prepovedana rastlina konoplja, ter druge predmete, ki so jih pred tem odvrgle osebe (ustnike, rokavice, podkape...).

Oškodovana oseba je v dogodku zadobila lažje poškodbe.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in dokazov v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva in bodo o vseh okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo. V kolikor bodo v dogodku ugotovljeni še dodatni prekrški ali kazniva dejanja bodo policisti ukrepali v skladu z zakonodajo.