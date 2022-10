Kaj se dogaja? Na Mencingerjevi več policije kot ljudi (VIDEO)

Na twitterju je vidni član SDS objavil videoposnetek iz Ljubljane, na katerem je veliko število policijskih avtomobilov. Zapisal je: »Na Mencingerjevi ob Gradaščici v Ljubljani policije več kot ljudi.« Preverili smo, kaj se je zgodilo.

S PU Ljubljana so nam povedali, da so na ljubljanskih ulicah med seboj obračunali navijači pred nocojšnjim derbijem med nogometaši Olimpije in Maribora. Pred prihodom policistov so se divji gostujoči navijači razbežali po ulicah, a so jih policisti izsledili.

Za zdaj je znano le, da je bilo v nasilnem dogodku udeleženih okoli 50 gostujočih navijačev. Policijske patrulje so jih pospremile do Maribora in jim onemogočili težko pričakovano tekmo na današnjem derbiju.

Več sledi.