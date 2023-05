Znane podrobnosti grozljivega uboja 27-letnice v Mariboru

27-letnica, ki so jo v soboto reševalci našli mrtvo v stanovanju v Mariboru, naj bi umrla že dva dni prej. Z 20-letnim partnerjem naj bi se sprla in stepla, nato pa naj bi jo moški zadavil. Ta je trenutno v priporu.

Okoliščine tragedije v Mariboru je predstavil vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Maribor Darko Nerat. Kot je povedal, so bili v soboto okoli 14. ure obveščeni o domnevnem kaznivem dejanju. V stanovanje v centru mesta so bili napoteni reševalci, saj bi naj bila tam poškodovana ženska. Kmalu zatem so policisti dobili še klic moškega, ki jim je povedal, da naj bi se v istem stanovanju zadrževal tudi moški, ki naj bi to žensko poškodoval.

Policisti so po prihodu v stanovanje ugotovili, da je 27-letnica, državljanka Srbije, mrtva. Takoj za tem so odvzeli prostost 20-letniku, ki se je takrat zadrževal pred stanovanjskim blokom.

Z zbiranjem obvestil in drugimi dejavnostmi so policisti ugotovili, da sta se osumljeni 20-letnik in žrtev 25. maja hudo skregala in da je osumljeni oškodovanko večkrat silovito udaril v glavo, potem pa jo zadavil. »Še isti večer je poklical svojo mamo in jo seznanil s tem, da se je sprl in da je pretepel partnerico. Naslednje jutro pa je mamo poklical in ji zatrdil, da je s partnerico vse v redu. Sam je potem odšel na urgenco, ker je imel poškodovano roko in nogo, tam pa jim je rekel, da se je poškodoval pri udarcu v posteljo, ko se je sprl s partnerico. Potem je odšel nazaj v stanovanje, kjer je ostal skoraj vse do prihoda policistov,« je dogajanje opisal Nerat.

V soboto je osumljenca klicala mama njegove partnerice, ki je hotela vedeti, ali je vse v redu z njeno hčerko. Zatrdil ji je, da je dobro in da trenutno spi, zaradi česar naj ji ne bi mogel dati telefona. Mati je poklicala drugo hčerko, ta pa je s prijateljem odšla v stanovanje. Pred tem sta poklicala regijski center za obveščanje.

Kaj je pokazala preiskava

Preiskovalci so odkrili sledi davljenja in številne poškodbe glave. Kot so povedali v izjavi za javnost, je smrt nastopila v noči na 27. maj. Osumljenca so že privedli pred sodnika in je v priporu.

Očitno gre za starega znanca policije. Kot je povedal Nerat, so ga že večkrat obravnavali zaradi prekrškov. Leta 2021 zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini in poškodbe svoje mame. Leta 2022 je bil obravnavan zaradi kršitve javnega reda in miru, ker je brez povoda na ulici udaril turista. Večkrat so ga obravnavali tudi zaradi proizvodnje drog in prometa z njimi.

Kazen, ki 20-letniku grozi, bo v razponu med 5 in 15 leti.