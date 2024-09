Življenja polna Eva Berus iz Križ pri Novem mestu je še pred dvema letoma živela običajno življenje: skrbela za svojega sinka, urejala dom in okolico, pomagala mami in starim staršem, po zaprtju lokala, kjer je delala, je iskala novo službo. Potem pa se je zgodilo tako rekoč čez noč; zaradi okužbe z bakterijskim meningitisom je danes negibna, prikovana na posteljo in povsem odvisna od pomoči drugih. Okužila se je s hrano, po vsej verjetnosti s sirom. V soboto so Evi in njeni družini priskočili na pomoč športniki na tradicionalnem županovem dobrodelnem teniškem turnirju v Novem mestu. Konec av...