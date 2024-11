Zgorel leseni kozolec v Belovem, uničena sončna elektrarna in kmetijski stroji, ena oseba z opeklinami rok

Iz PU Celje so sporočili, da so bili v petek zvečer obveščeni o požaru na večjem lesenem kozolcu v Belovem, na območju Policijske postaje Laško. Na kraj so odšli policisti in okoliški gasilci, ki so požar gasili do jutranjih ur. Kozolec je v celoti pogorel, prav tako sušilnica žita in kmetijska mehanizacija, ki je bila pod kozolcem. Zagoreli so tudi sončna elektrarna in večja količina ajde ter sončni paneli, ki so bili pritrjeni na strehi.

Lastnik poslopja in njegovi trije sinovi so se pri reševanju premoženja nadihali dima in so potrebovali nujno medicinsko pomoč, eden od njih je dobil tudi opekline rok, je poročal Radio Slovenija. V intervenciji je sodelovalo 68 gasilcev s 14 vozili, ki so preprečili, da bi ogenj zajel tudi stanovanjsko hišo, so še dodali.

Vzrok požara še ni znan, saj so policisti PP Laško in kriminalisti PU Celje lahko pričeli ogledom požara šele danes dopoldan in še poteka.