Že navsezgodaj pijan za volan

V sredo nekaj pred 22. uro so policisti PP Šmarje pri Jelšah v kraju Golobinjek ob Sotli ustavili 32-letnega italijanskega voznika osebnega vozila, alkotest pa mu je pokazal 0,58 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Pridržali so ga in ga včeraj privedli k dežurnemu sodniku za prekrške. Včeraj nekaj pred 5.30 pa so policisti PP Radlje ob Dravi v kraju Podvelka ustavili 52-letnega voznika osebnega vozila; napihal je 0,67 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper njega podali obdolžilni predlog.

Nekaj pred 17.30 pa sta v Smolenji vasi trčila voznik skiroja in voznik osebnega avtomobila. Novomeški prometni policisti so ugotovili, da je 33-letni skiroist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 41-letnik. Huje poškodovanega skiroista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Voznik skiroja je imel v litru izdihanega zraka 0,44 mg, voznik osebnega avtomobila pa 0,43 mg alkohola. Obema bodo izdali plačilni nalog.