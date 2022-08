Zbil ga je lastni avto

V soboto ob 22.56 so policijo obvestili o dogodku na območju naselja Slap ob Idrijci, občina Tolmin.

V poročilu PU Nova Gorica pišejo, da je voznik avtomobila parkiral in ukrenil vse potrebno, da se vozilo samo ne bi moglo premakniti na začasno urejenem parkirišču. Ko je zapustil vozilo, pa se je to začelo nenadzorovano premikati po hribu navzdol proti lokalni cesti in pri tem zadelo lastnika vozila ter ga poškodovalo.

Na pomoč so mu priskočili mimoidoči, nato pa so predvidoma lažje poškodovanega moškega na kraju oskrbeli reševalci ZD Tolmin in ga odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Pomoč na kraju so nudili tudi gasilci PGD Tolmin.