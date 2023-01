Pred tremi leti so se policisti oglasili pri Alešu Zupančiču iz Komende, kjer se ga je prijel vzdevek Bazenar, in pri njem opravili hišno preiskavo. Te so opravili tudi pri drugih članih hudodelske združbe, o kateri so bili preiskovalci prepričani, da jo vodi prav Zupančič, in našli številne dokaze, ki so že na prvi pogled potrjevali sume, da se ukvarjajo s prepovedanimi drogami – manjše količine droge, listke z obremenilnimi zapisi, pa tehtnice in drugo. Pri Zupančiču tega ni bilo, saj so našli le nekaj gotovine in pa – kar se je pozneje izkazalo kot ključno – štiri mobilne...