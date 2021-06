Zastrupil jo je, zdaj ji pošilja rože

Na celjskem okrožnem sodišču se nadaljuje sojenje 33-letnemu diplomiranemu pravniku Luki Vlaoviću, ki mu tožilstvo očita dve kaznivi dejanji poskusa umora nekdanje partnerice in njune šestletne hčerke, pa tudi grožnje, ki jih je izrekel nekdanji tašči in očimu oškodovanke. Na krofih so bila zdrobljena pomirjevala. Foto: Dejan Javornik Kot smo že poročali, naj bi Vlaović oktobra lani, tako obtožnica, poskušal s krofi, ki jih je pred tem posul z zdrobljenimi pomirjevali lorsilan, zastrupiti oškodovanko in njuno hčer. Ker sta se po zaužitju krofov usedli v avto in se odpeljali proti domu, bi lahk...