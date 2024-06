Zaradi požara v Kopru evakuirali prebivalce: podtaknil naj bi ga 49-letnik

V torek v zgodnjih popoldanskih urah, so na številko 112 prejeli klic, da na ulici Pot v Gaj, na Markovcu v Kopru, gorita dve motorni vozili.

Na kraj je odšlo več policistov in kriminalistov, ki so ugotovili, da gorita kombinirano vozilo parkirano na dvorišču ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš in osebni avtomobil parkiran v garaži druge stanovanjske hiše. Policisti in kriminalisti so najprej evakuirali prebivalce ogroženih stanovanjskih hiš, kraj zavarovali in začeli z zbiranjem prvih obvestil.

»Z ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da sta v požaru pogoreli kombinirano vozilo z več različnimi predmeti v njegovi notranjosti in osebni avtomobil, v požaru pa je bila poškodovana tudi garaža, v kateri je bil osebni avtomobil parkiran. V požaru je nastala visoka materialna škoda,« so sporočili s PU Koper.

Z ogledom in zbiranjem obvestil je bil potrjen sum izvršitve kaznivega dejanja in sicer povzročitve splošne nevarnosti.

Policisti so na podlagi obvestil občanov v okolici izsledili 49-letnega slovenskega državljana, doma iz območja Portoroža, ki so mu zaradi suma, da je izvedel kaznivo dejanje, odvzeli prostost in ga pridržali. V nadaljevanju postopka bo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča Koper.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in dokazov, ugotavljajo tudi motiv osumljenca za izvršitev kaznivega dejanja.