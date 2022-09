Zaradi nasilja priče klicale policijo

Kranjski policisti so v nedeljo obravnavali moškega, ki se je sprl s partnerico, piše v poročilu PU Kranj. »Glede na do sedaj zbrana obvestila je proti moškemu uveden prekrškovni postopek. Klicale so priče, ki so zaznale hujši prepir. Policisti so ukrepali. Nasilje prijavite na intervencijsko številko 113 bodisi kot oškodovanec ali kot priča.«