Zaradi dragih parfumov in čipsa dobil zapor

21-letni Blaž Povše iz Novega mesta je pred nekaj meseci po novomeških trgovinah kradel kot sraka. Z njim je šlo vse, kar mu je prišlo pod roke: alkohol, čips, pršut, celo dragi parfumi. Dokler ga niso ujeli policisti in je zanj preiskovalni sodnik odredil pripor. Ampak zdaj si je, kot kaže, za zapahi zbistril misli.

»V teh nekaj mesecih pripora sem dojel, kaj sem počel. In mi je žal za to. Takšnih pizdarij ne bom več počel. Imam še par stvari, ki jih tudi obžalujem,« je bil skesan mladenič, ki se je iz ljubljanskega pripora v novomeško sodno dvorano oglasil prek videopovezave. In ko mu je tožilec Igor Vertuš povedal, da mu za dve kaznivi dejanji ponuja enotno kazen leto in štiri mesece zapora, je odgovoril brez omahovanja: »V redu. Bom kar priznal krivdo.« Milejša kazen ne pride v poštev, ker je že bil obsojen, prav tako zaradi tatvin, tudi v zaporu je že bil, a ga to ni izučilo.

Tožilec Igor Vertuš je predlagal kazen, ki je bila za storilca sprejemljiva. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Bila je sobota, 25. maja, ko se je Povše odpravil v Müller v novomeško Supernovo, takoj ko so zjutraj odprli vrata. Šel je naravnost do dragih parfumov, te je najprej slikal in na vprašanje ene od prodajalk, ki je stala zraven, kaj počne, ni odgovoril ničesar. Nato je v nakupovalno košarico zložil šest parfumov (Gucci, Chanel …) in en losjon v skupni vrednosti skoraj 1100 evrov, nato pa mimo blagajne, ne da bi plačal, stekel iz trgovine. Dogajanje je v neposredni bližini opazoval tudi regionalni vodja trgovin, ki se je, ko je Povše stekel iz trgovine, pognal za njim.

Čez nekaj dni, v torek, je obiskal trgovino Spar na Belokranjski v Novem mestu. V svojo nakupovalno vrečo je zložil dva konjaka, pršut, panceto, kavo, proteinske ploščice, vsega je bilo za skoraj 300 evrov, in ne da bi plačal, pobegnil skozi vhodna vrata. V petek je obiskal še Hofer na Belokranjski. V košaro je dal pet različnih steklenic žganih pijač, več vrečk bombonov in nekaj prigrizkov ter čokolad, vsega je bilo za več kot 100 evrov. To košaro je odložil k vhodnim vratom, sam pa je trgovino zapustil skozi izhodna vrata.