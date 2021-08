Zaradi dogodka na pokopališču zahteval odškodnino

Začutil je ekstremno hudo pekočo bolečino v ledvenem predelu hrbtenice.

Od zahtevanih 19.198 evrov mu je sodišče prisodilo 2009 evrov odškodnine z obrestmi.

Možakar je na sodišču od zavarovalnice terjal odškodnino za škodo, ki jo je utrpel julija pred šestimi leti, ko se je poškodoval ob dvigovanju nagrobne plošče na pokopališču. Sodišče je z vmesno sodbo konec 2018. pravnomočno razsodilo, da je tožbeni zahtevek po temelju v celoti utemeljen, zato je v posebnem postopku odločalo le še o višini odškodnine. Od zahtevanih 19.198 evrov mu jih je prisodilo 2009 z obrestmi, odločitvi je pritrdilo tudi višje sodišče.Sporno je bilo, kakšne telesne bolečine, obstoj in trajanje strahu ter kakšne duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti je trpel zaradi dogodka oziroma v kolikšni meri so zdravstvene težave pri njem posledica dogodka. Tožnik je za nepremoženjsko škodo zahteval 18.000, za premoženjsko pa 1198 evrov. A mu je uspelo iztožiti bistveno manj; 1950 evrov za nepremoženjsko in 59,13 evra za materialno škodo.Tožnik se ni strinjal z ugotovitvami izvedenca, ki je zavrnil pojav nastanka diskus hernije in protruzije diska kot posledice dogodka, in je izpostavil, da so ravno dvigovanje težkih bremen v prisiljenih držah in udarci v predel hrbtenice vzrok za nastanek travmatske diskus hernije, izvedenec pa da ni odgovoril na vprašanje mehanizma nastanka poškodb in ni pojasnil, ali situacija, ko je ob dvigu 200-kilogramske nagrobne plošče začutil ekstremno hudo pekočo bolečino v ledvenem predelu hrbtenice, ne izkazuje možnosti travmatske spremembe na hrbtenici.Tožnik je zato predlagal imenovanje novega izvedenca oziroma skupine izvedencev, češ da je ta, ki je sodeloval v pravdi, sodeloval tudi kot cenzor tožene zavarovalnice, zato drugačnega mnenja tudi ni bilo pričakovati, saj bi se kot izvedenec znašel v nerodnem položaju, ko bi kot strokovnjak v isti zadevi podal dve različni mnenji. A je višje sodišče njegove očitke zavrnilo, ker okoliščina, da se z izvedenskim mnenjem ne strinja, ni (utemeljen) razlog za postavitev novega izvedenca.Iz izvedenskega mnenja tako izhaja, da je tistega julijskega dne utrpel poškodbo leve ledvene regije, kamor mu je padla težka marmorna plošča. Sodišče druge stopnje soglaša s prvostopenjskim, da je izvedenec odgovoril na vse tožnikove pripombe in je v zadostni meri pojasnil razloge za svoje mnenje, zaradi česar ni bilo potrebe po angažiranju novega izvedenca.Postavljeni izvedenec je namreč tožnikove zdravstvene težave, ki so nastale v posledici dviga nagrobne plošče, razmejil od drugih težav, temu je sledilo tudi sodišče. Rentgenske slike in magnetna resonanca niso pokazale znakov poškodb na skeletu ali premikov med vretenci, vidne pa so bile degenerativne spremembe, za katere pa ni vzrok poškodba in jih tudi ni poslabšala.