Zaposlene evakuirali, šest so jih odpeljali v bolnišnico

V petek ob 19.27 je v Teharjih, občina Celje, v industrijskem objektu zagorel delovni stroj. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili zaposleni. Gasilci PGE Celje, PGD Štore in PGD Teharje so zavarovali kraj dogodka opravili pregled objekta s termovizijsko kamero, prezračili prostore, in evakuirali 58 zaposlenih.

Deset oseb so pregledali reševalci NMP Celje, od tega so jih šest odpeljali v Splošno bolnišnico Celje. Gasilci so odsvetovali delo v proizvodnji do sanacije. Požarno stražo so vršili gasilci PGD Teharje, poroča uprava za zaščito in reševanje.