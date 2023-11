Zapeljal s cestišča, se prevrnil na streho in obležal na brežini

V torek zvečer 21.27 je v bližini naselja Lokavec, občina Laško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča v Lokavški potok in se prevrnilo na streho. Voznik se je rešil iz vozila in obležal na brežini.

Poškodovanemu so pomoč najprej nudili domačini, nato pa so ga prevzeli reševalci NMP Laško in ga prepeljali v SB Celje. Gasilci PGD Laško in PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, vozilo dvignili iz potoka in odklopili akumulator.