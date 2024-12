Danes ob 9.11 uri je bila policija obveščena o dogodku v cestnem prometu na Tolminskem.

S PU Nova Gorica so nam sporočili: »Po prvih zbranih podatkih je starejši voznik osebnega avtomobila vozil po t.i. Volarski ravni, na glavni cesti med Tolminom in Kobaridom (v vozilu je bila tudi starejša sopotnica). Med vožnjo je 83-letnemu nenadoma postalo slabo in je posledično zapeljal s ceste, nato pa ni več kazal znakov življenja. Sopotnica pri tem ni bila poškodovana. Na kraju so poleg policistov PP Tolmin posredovali tudi reševalci NMP ZD Tolmin. Zdravnik je na kraju potrdil smrt pokojnika in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok pokojnega.«

O dogodku je policija obvestila tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti PP Tolmin so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.