Zapeljal čez progo v trenutku, ko je pripeljal vlak

V torek nekaj pred 16. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Potočni vasi v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 39-letni voznik peljal osebni avtomobil po lokalni cesti iz smeri Potočne vasi proti Muhaberju. Pred prehodom ceste čez železniško progo, kjer na prihod vlaka opozarja svetlobna signalizacija, ni ustavil, ampak je zapeljal na železniško progo v trenutku, ko je iz smeri Ljubljane pripeljal potniški vlak. Strojevodja naj bi pričel zavirati, vendar trčenja ni mogel preprečiti.

Hudo poškodovanega 39-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, so še sporočili policisti.