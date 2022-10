Zamaskiranca s pištolo ropala sredi Šempetra pri Gorici, pobegnila v smeri cerkve

V torek ob 22.16 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o oboroženem ropu v nastanitvenem objektu na Trgu Ivana Roba v središču Šempetra pri Gorici.

V poročilu PU Nova Gorica pišejo, da sta zamaskirana moška od uslužbenke recepcije zahtevala gotovino in svojo zahtevo podkrepila s pištolo.

Potem ko sta neznana storilca odtujila nekaj sto evrov gotovine, sta kraj zapustila in pobegnila v smeri tamkajšnje cerkve, nato pa se je sled za njima izgubila. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, novogoriški policisti in kriminalisti pa nadaljujejo dodatno zbiranje obvestil in nujna preiskovalna dejanja, da bi ugotovili vse okoliščine kaznivega dejanja, in izvajajo druge aktivnosti za izsleditev osumljencev.

Po prvih zbranih podatkih sta osumljenca stara okoli 30 let, visoka okoli 180 cm, govorila sta v tujem jeziku.

Vse občane, ki bi o ropu imeli koristne informacije, pozivajo, da o tem obvestijo policiste postaje Nova Gorica (Sedejeva 11, Nova Gorica, telefon: 05 303 44 00), najbližjo policijsko enoto, pokličejo 113 ali anonimno na številko 080 1200.

Kakšna kazen jima grozi

Kazenski zakonik Republike Slovenije, rop, 206. člen

(1) Kdor vzame tujo premično stvar, da bi si jo protipravno prilastil, tako da uporabi silo zoper kakšno osebo ali ji zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega do 10 let.

(2) Če sta storili rop dve osebi ali več, ki so se združile zato, da bi ropale, ali če je vrednost ukradene stvari velika in si je storilec hotel prilastiti stvar take vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom od treh do 15 let.

(3) Če je bilo dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od petih do 15 let.