Žalosten razplet: droga vzela mladostnika

Letos so na območju PU Nova Gorica zabeležili pet primerov, v katerih se je 7 mladostnikov predoziralo zaradi uporabe različnih prepovedanih drog. »Vse osebe so potrebovale nujno medicinsko pomoč, kljub temu je ena umrla. Večina je bila mlajša od 20 let,« so včeraj opozorili na PU Nova Gorica, kjer so se v zadnjih dneh precej ukvarjali s preprodajalci drog.

Kot smo že poročali, so v teh dneh opravili hišno in osebno preiskavo s področja prepovedanih drog pri 46-letnem moškem, ki je neprijavljen prebival v enem od naselij na območju občine Ajdovščina. Zasegli so več različnih snovi, med drugim okoli 300 gramov heroina, okoli 30 gramov metamfetamina, gotovino ter elektronske naprave in nosilce elektronskih podatkov, ki bodo predmet nadaljnje preiskave. Za osumljenca je preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Novi Gorici po zaslišanju odredil pripor.

Letos 78 kaznivih dejanj Letos do 26. julija so na območju PU Nova Gorica obravnavali skupno 78 (lani 73) kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog, in sicer 67 (lani 71) kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi ter 11 (lani 2) kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog, pa tudi 71 (lani 66) prekrškov po zakonu o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi.

V avtu opazili drogo

A to je bil le en primer, saj so v tem tednu prijeli še enega dilerja. Kot je pojasnil Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica, so minuli ponedeljek popoldne v Idriji med nadzorom cestnega prometa ustavili 37-letnega voznika osebnega avtomobila in v vozilu zaznali različne ovoje ter snovi, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo. »To se je v nadaljevanju tudi potrdilo,« je pojasnil Pangos. V nadaljevanju postopka so kriminalisti 37-letnemu domačinu, ki v resnici neprijavljen prebiva na območju PU Ljubljana, začasno zasegli avto, mu odvzeli prostost ter ga pridržali.

Marino Pangos opozarja, da so bili vsi predozirani najstniki. FOTO: PU Nova Gorica

Tudi pri njem so na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici naslednjega dne opravili hišno preiskavo na območju Policijske uprave Ljubljana in zasegli vrsto drog: nekaj manj kot 110 gramov prepovedane droge hašiš, nekaj manj kot 30 gramov kokaina, več kot 80 gramov heroina, 78 gramov tablet prepovedane droge MDMA, najmanj 350 gramov prepovedane konoplje, različen pribor oziroma pripomočke za prodajo droge. In pa tudi večjo količino cigaret, katerih izvor se preverja, nosilce elektronskih podatkov, približno 17.000 evrov gotovine ter prepovedano strelivo, zaradi katerega bo uveden ločen prekrškovni postopek. V osebnem avtomobilu pa je prevažal nekaj manj kot 200 gramov hašiša in 10 gramov heroina ter raznovrstne snovi in tekočine, za katere se ugotavlja, ali so na seznamu prepovedanih drog.

Spisali kazensko ovadbo

Predvčerajšnjim so za osumljenca spisali kazensko ovadbo zaradi utemeljene storitve dveh kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi ter ga privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ta je po zaslišanju zoper osumljenega odredil pripor.

»Novogoriški kriminalisti in policisti so pri preiskavi vseh okoliščin omenjenega primera pokazali izjemno strokovnost in predanost pri delu, kar se je odrazilo z uspešno zaključeno kriminalistično preiskavo. Prav tako so kriminalisti z uspešno preiskavo pomembno prispevali k preprečevanju nadaljnjih zlorab prepovedanih drog v tem okolju,« je še dejal Pangos in vse ponovno opozoril na nevarno uporabo prepovedanih drog, predvsem raznih sintetičnih, ki so najbolj razširjene med mlado populacijo.