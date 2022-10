Žalosten konec iskanja, po treh dneh so ga našli mrtvega

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so tri dni prečesavali območje Idrije, saj so iskali sledi za pogrešanim 80-letnikom. Minuli petek zvečer so jih svojci obvestili, da pogrešajo starejšega sorodnika, ki se je isti dan okoli 14. ure odpravil od doma in se jim ni več oglasil.

»Stekla je iskalna akcija pod vodstvom Policijske postaje Idrija, policistom pa se je v večernih urah poleg svojcev pridružilo tudi več gasilcev PGD Dole. Iskali so ga na območju Idrije in širše okolice: razpotje v smeri Kanomlje, Krekovše, Jelični Vrh–Gore–Dole. Nekaj ur po prijavi, v petek okrog polnoči, je bil na cesti Gore–Jelični Vrh najden njegov osebni avtomobil, njega pa niso izsledili,« je o aktivnostih na terenu poročal Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi pri PU Nova Gorica. Konec tedna so nadaljevali iskalno akcijo s pomočjo več gasilcev PGD Dole in PGD Idrija, vodnikov reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zveze vodnikov reševalnih psov Severnoprimorske regije ter gorskih reševalcev GRS Tolmin.

Skupaj je starostnika predvsem na širšem območju Jeličnega Vrha na Idrijskem iskalo več kot 40 ljudi. Sodeloval je tudi helikopter Letalske policijske enote GPU. Pogrešanega so našli včeraj, ko so moči zaradi iskanja na zahtevnem in z gozdom poraslem območju Jelični Vrh–Gore–Dole okrepili z dodatnimi več kot 60 prostovoljci. Nekaj pred 11. uro so ga v bližnji okolici Idrije, pri Ljubevču, našli lovci LD Dole nad Idrijo, starejši moški pa ni kazal znakov življenja.

Več kot 100 ljudi je iskalo osemdesetletnika.

»Na kraju najdbe je zdravnik ZD Idrija potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo na inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Policisti PP Idrija so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili,« je še sporočil Božnik.