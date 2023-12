Zakuril dve vozili, požar pa je nato nadaljeval svojo pot in delal škodo

Iz Policijske uprave Koper poročajo o požigu zapuščenih vozil, ki se je zgodil včeraj okrog 23.00 v Piranu. Neznanec je zakuril dve vozili, katero snov je pri požigu uporabil, pa ni znano. Požar se je nato razširil na še en zapuščen objekt.

Na objektu je bilo poškodovano polkno, delno pa je bila poškodovana tudi fasada.

Iz policije so dejali, da je nastala materialna škoda v višini približno 2.000 evrov. Dodali so, da je s tem početjem »neznani storilec povzročil splošno nevarnost za življenje ljudi in njihovo premoženje« in da sledi kazenska ovadba.

Včeraj je požar vzel eno življenje

Danes smo poročali o še enem požaru, ki se je včeraj zgodil pri nas. Zagorelo je v stanovanjski hiši v naselju Spodnji Tuštanj v občini Moravče. Požar je povzročil močno zadimljenost prostorov. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje pa je v njem ena oseba tudi umrla.