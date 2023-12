V požaru pri Moravčah umrla ena oseba

V stanovanjski hiši v naselju Spodnji Tuštanj v občini Moravče je v nedeljo zjutraj izbruhnil požar, ki je povzročil močno zadimljenost prostorov. Ena oseba je umrla, so danes sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Moravče in Vrhpolje ter Centra za zaščito in reševanje Domžale so zavarovali kraj dogodka, odklopili električno napeljavo ter iznesli gorljiv material in ga pogasili. Na kraju so bili tudi domžalski reševalci in policija.