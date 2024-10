»Laž ima kratke noge.« Tako kratko in jedrnato je odvetnik David Sluga včeraj za Novice komentiral oprostilno sodbo zoper svojo klientko Lidijo Giuliatti Bajželj, ki se je morala braniti obtožb, da je skupaj z možem Igorjem Bajžljem zagrešila kaznivo dejanje napeljevanja h kaznivemu dejanju umora, in sicer zaradi smrti njunega 32-letnega sina Andreja Bajžlja. Vseh očitkov je bil oproščen tudi njen mož Igor. »Že od samega začetka ni bilo dokazov zoper mojega klienta. Bila je le ena izjava, to pa za obsodilno sodbo ni dovolj,« je poudarila Tea Mlinar Kovačič, ki je Igorja zagovarjala skupaj z B...