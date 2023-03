Zagorelo v kopalnici, eno osebo odpeljal rešilec

V soboto ob 10. uri je v naselju Kamnik pod Krimom, ki se nahaja v občini Brezovica, zagorel grelnik v kopalnici stanovanjske hiše, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Kamnik pod Krimom in Podpeč so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar in s termovizijsko kamero pregledali okolico. Ena oseba se je nadihala dima, oskrbeli so jo reševalci NMP Ljubljana in jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Le nekaj ur prej, ob 4.45, pa je v Reški ulici v Ljubljani v stanovanju v kopalnici zagorel ventilator zračnika. Pred prihodom gasilcev GB Ljubljana in PGD Ljubljana-Vič so ga stanovalci pogasili z gasilnikom na prah. Objekt so gasilci pregledali in prezračili.