Zabodel ga je z nožem

»Po krivem sem obtožen,« je krivdo za poskus uboja 42-letnega Koprčana Aljoše Erhatiča v petek na okrožnem sodišču v Kopru zanikal 37-letni Tim Ulčar s stalnim bivališčem v Celju. Sojenje se bo začelo 26. januarja. Dogajalo se je na pločniku ob stavbi železniške in avtobusne postaje. Bil je 22. oktober zvečer, ko si je Erhatič pripravil ležišče na pločniku ob stavbi železniške in avtobusne postaje v Kopru na Kolodvorski 11 in skupaj še z enim brezdomcem zaspal. Njun spanec je okoli pol dveh zjutraj prekinil znanec Ulčar, Erhatič pa se je prebudil takrat, ko ga je Ulčar zabodel s ku...