David ga je zabodel in poklical 112 (FOTO)

Okužba z novim koronavirusom je včeraj 23-letnemu Kamničanu Davidu Batiču preprečila obisk ljubljanskega okrožnega sodišča. In to ravno zdaj, ko bi lahko slišal, kakšno usodo mu je sodišče namenilo po že kar tretjem sojenju v isti zadevi. Zaradi poskusa uboja na Hubadovi za Bežigradom, bilo je 8. novembra 2018, je bil prvič obsojen na pet let zapora, nato je bila sodba razveljavljena, aprila lani pa je sodnica Vesna Podjed ocenila, da bo »za zdravje in življenje ljudi« bolje, da ostane za zapahi. Batič je bil tudi na ponovljenem sojenju obsojen, takrat na tri leta in tri mesece zapora. Ob preklicu pogojne kazni sedem mesecev zapora mu je sodnica izrekla enotno kazen tri leta in osem mesecev zapora. Na sodbo se je pritožilo tožilstvo in višji sodniki so jo spet razveljavili ter vrnili v novo sojenje. Včeraj je Podjedova spet odločila, da je Batiču krivda dokazana in da mu lahko dosodi tri leta zapora.

5 let zapora je dobil na prvem sojenju.

Poškodbe na hrbtu

Kazen se ji zdi primerna, saj je bil že v preteklosti kaznovan zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. »Se pa sodišče strinja z odvetnikom (Milan Vajda, op. a.), ki pravi, da je šlo v tej situaciji za mlade ljudi, ki so jih življenjska situacija in okolje, v katerem živijo, silili v neke vedenjske vzorce, ki so nesprejemljivi v družbi,« je dodala sodnica in nadaljevala, da se je sodišče ukvarjalo tudi s tem, ali je obtoženi poskus uboja morda storil v prekoračenem silobranu, vendar teh dokazov ni našlo, kljub dodatnemu zaslišanju nekaterih prič in sodnega izvedenca medicinske stroke. Nasilno dejanje se je zgodilo med prerivanjem, zaradi česar je, kot je spomnila sodnica, oškodovanec utrpel poškodbe na hrbtu, ki pa k sreči niso bile usodne. Za sodišče ni nobenega dvoma, da je obtoženi dejanje storil z naklepom, saj je na srečanje, katerega pobudnik je bil, prišel z nožkom in solzivcem, s katerim je oškodovanca tudi ranil. »Obtoženi je na kraj dogodka prišel jezen, zato ne drži njegov zagovor, da se je med prerivanjem z oškodovancem in njegovim prijateljem tako zelo ustrašil, da se je z nožem le branil. Obtoženi se je med prerekanjem in prerivanjem popolnoma spustil z vajeti, zato je tudi zabodel oškodovanca,« je še poudarila Podjedova.

Zresnil se je

Zgodilo se je v Hubadovi ulici leta 2018. FOTO: Dejan Javornik

Na začetku tokratnega sojenja je bilo sicer mogoče slišati, da je bil Batič celo pripravljen priznati krivdo, a ne za poskus uboja, temveč za povzročitev telesne poškodbe. Da bi opletal z nožem, ni zanikal, je pa vztrajal, da ni imel nikakršnega naklepa nasprotniku vzeti življenje. Pravi, da se je bal za svoje. Tistega novembrskega dne naj bi Batič poklical, naj pride na Hubadovo, da se pomenita glede avta in motorja, ki naj bi ju ukradel Batiču. Dino je prišel z, za katerega je Batič dejal, da je znani nasilnež, ki je ves čas pod vplivom substanc. Ta naj bi začel nanj vpiti, vnel se je pretep in naenkrat se je znašel na tleh. Trenutka, ko naj bi izvlekel nož, se menda ne spominja. Je pa takoj, ko je videl, da je Evris ranjen, poklical 112 in počakal na prihod policistov. Zatrdil je, da je nož vseskozi nosil s seboj, ker so ga nekoč oropali.

Tožilka Katjuša Čeferin je bila po koncu že tretjega sojenja prepričana, da se je dejanja kljub zaužitem mamilu (marihuana in heroin) zavedal. V nasprotju s prejšnjimi sojenji je zanj tokrat predlagala nekoliko nižjo kazen, in sicer 4 leta in osem mesecev zapora. Kot razlog je navedla, da se je Batič »po prihodu iz zapora očitno zresnil, začel je obiskovati Društvo za nenasilno komunikacijo, obiskuje šolo prek Ljudske univerze, zato menim, da je prognoza njegovega vedenja v prihodnje boljša, kot je bila v preteklosti, ko je konflikte reševal z nasiljem«. Na to je v zaključnih besedah poudaril tudi odvetnik Vajda in dodal, da njegov klient zdaj hodi v šolo ter da je pred nekaj dnevi dobil svojo prvo petico v življenju.