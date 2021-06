Brežice: Zabavali so se, ko so odjeknili streli. Kar je sledilo, vas bo šokiralo

Brežiški policisti so bili v petek zvečer napoteni v Novo vas in Ponikve, od koder je na številko policije prišlo več klicev o streljanju, grožnjah z orožjem ter zasledovanju po cesti.



Policisti so v akciji ustavili dve vozili z več osebami. Po prvih ugotovitvah (zaradi nasprotujočih izjav dejansko stanje in vlogo posameznikov še preverjajo) naj bi imeli v Ponikvah zabavo, ko se je mimo pripeljal siv megane z več osebami, iz katerega naj bi odjeknili streli v zrak. Megane, v katerem so bile poleg voznika in sovoznika še štiri mlajše osebe, je nato z veliko hitrostjo odpeljal stran. Za njim so se s črnim passatom pognali udeleženci zabave in poskušali vozilo dohiteti ter ustaviti, med vožnjo so vanj metali različne predmete.

Akterji z novomeškega in brežiškega konca

Vratolomno zasledovanje so prekinili policisti. Vozilo megane, iz katerega naj bi streljali, so zasegli in odpeljali na policijsko postajo zaradi nadaljnjih preiskav.



Policisti so na kraju našli in zavarovali različne sledove (tudi tulce nabojev) ter ugotovili identiteto akterjev dogodka, ki prihajajo z novomeškega in brežiškega konca.



O dogodku še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in preverjajo vse okoliščine dogodka. Po zaključku preiskave bodo o ugotovitvah obvestili državno tožilstvo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: