Kriminalisti so dobrih deset mesecev po tem, ko je vlak pri Postojni do smrti povozil dva delavca, končali preiskavo in ovadili tri zaposlene na Slovenskih železnicah (SŽ), po neuradnih podatkih progovnega prometnika, čuvaja in strojevodjo. Za hudo železniško nesrečo je bil kriv izključno človeški faktor, je včeraj potrdil vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Primož Ogrinc. Da bi ugotovili potek dogajanja in odgovornost domnevnih krivcev za nesrečo, so v zahtevni preiskavi proučili obsežno zakonodajo, akte in pravilnike. Preiskava je bila zahtevna. FOTO: Dejan Javo...