Peti december 2020. To je dan, ko je Dijana Hisenaj nazadnje lahko videla svoja dva mladoletna otroka. Četudi že kar dolgo v rokah drži sodno odločbo, po kateri bi ju moral vrniti njen nekdanji partner Ranis Smajlović, se vse do danes to še ni zgodilo. Skril ju je na neznani lokaciji. Prepričan je bil, da otroka pri njej oziroma pri rejnikih v Švici, od koder ju je nazadnje odpeljal, preprosto nista na varnem in da jima to lahko zagotovi le on, četudi mame ne vidita več let. Po njegovih besedah naj bi poskušali otroka v tej alpski deželi popolnoma asimilirati: »Iz njih naredijo nove Švicarčke...