Za uboj mame Nade 9 let in 6 mesecev zapora: vnuk videl babičino truplo

Aleš Krošelj je bil danes na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen na 9 let in 6 mesecev zapora, ker je v času od 30. novembra 2023 do 2. decembra 2023 v stanovanjskem bloku sredi Kočevja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti ubil svojo 67-letno mater Nado.

Obtožba, da je takrat zagrešil kaznivo dejanje uboja, ga najverjetneje nikoli ne bi doletela, če se med preiskavo ne bi razvezal jezik njegovemu sinu Timoteju D. Ta je namreč v preiskavi razkril, da mu je 5. decembra lani oče priznal, da je že pred enim tednom ubil njegovo babico.

V dnevni sobi je na kavču zagledal z odejo pokrito babičino truplo, »izpod deke so ji gledale noge«. Oče pa, da je pred njim »z ustno vodico polival babico«, da v stanovanju ne bi tako smrdelo. Po njem se je vil »sladkoben smrad«.

5. december 2023 Policija obveščena o najdenem truplu 67-letne Nade. 22. junij 2024 V istem nadstropju istega bloka do smrti zaboden 32-letni Alen. 25. julij 2024 Aleš Krošelj na sodišču zanika krivdo za uboj lastne matere. 11. december 2024 Zoper Krošlja na sodišču izrečena zaporna kazen.

Obramba se je sicer v zaključnih besedah zavzemala za oprostilno sodbo, češ da tožilstvu ni uspelo jasno in s stopnjo gotovosti dokazati krivde obtoženca. Podobno pa tudi ne različni sodni izvedenci. Tožilstvo pa je bilo nasprotno prepričano, da si Krošelj glede na vse skupaj zasluži devet let in šest mesecev zapora.

Spomnimo. V istem bloku, in to le nekaj korakov stran od stanovanja, v katerem je z mamo živel Krošelj, se je dobrega pol leta za tem zgodil še en domnevni zločin. Maja Nosan naj bi 22. junija letos do smrti zabodla 32-letnega Alena Petka. Sojenje zoper Nosanovo, ki ji tožilstvo očita storitev kaznivega dejanja uboja, na ljubljanskem okrožnem sodišču še poteka.

