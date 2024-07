Sreda, 13. marec. Ura okoli tri popoldne. Kraj: eden najbolj prometnih predelov Ljubljane, Bavarski dvor. Le korak od tamkajšnje lekarne mlajši moški z dvema nožema v rokah in z vizirjem na glavi začne groziti, da bo kar vse zaklal. Življenje na ulici se ustavi, kmalu pridrvijo do zob oboroženi policisti. Vse s ciljem, da bi ga onesposobili. A je nato pregovarjanje policije z moškim trajalo toliko časa, da se je marsikdo začel spraševati, ali so policisti ubrali pravo taktiko. Nanj so skočili šele, ko je prišel njegov oče in ga prepričal, da je odvrgel oba noža. Na PU Ljubljana so takrat poja...