Za gasilce sobota ni bila mirna: zagorelo vozilo, iz različnih gasilskih društev odhiteli na pomoč (FOTO)

Prostovoljno gasilsko društvo Stara Vrhnika je na družbenem omrežju Facebook sporočilo, da so bili gasilci danes ob 8.40 zjutraj obveščeni o požaru vozila, ki se je zgodil na lokaciji Gradišče na Vrhniki. Njihovi gasilci so skupaj z gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Vrhnika in Verd ob prihodu hitro ukrepali, in sicer so med drugim pogasili goreče vozilo, zavarovali kraj dogodka ter vozilo ohladili, so sporočili. K zapisu so dali tudi fotografijo uničenega vozila.

Nekaj dodatnih fotografij sta objavili tudi prostovoljni gasilski društvi Vrhnika in Verd. Po njunem poročanju na Facebooku je zagorelo v predelu motorja.