V požaru nastalo za več tisoč evrov škode

Na območju Komende je v sredo okrog 23. ure zagorelo gospodarsko poslopje, v katerem so bili shranjeni kmetijski stroji. Nemudoma so na prizorišče požara odhiteli gasilci okoliških prostovoljnih društev, pa tudi policisti. Ko je bil ogenj pogašen, so možje v modrem območje zavarovali in pričeli zbirati obvestila.

»Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistično forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Dodali so, da v požaru ni bil nihče poškodovan, je pa nastalo za več tisoč evrov materialne škode.