Z vozila na cesto padel okoli tono in pol težek kos železa

V četrtek ob 21.40 je policiste poklical občan in povedal, da so na Šmarski pri Kopru na cesti večji kosi železa. Policisti so ugotovili, da se je na tovornem vozilu, ki ga je peljal 51-letni državljan BiH, strgal pas za pritrjevanje tovora, posledično je s priklopnega vozila na cestišče padel tovor (večji kos železa, težak približno 1500 kilogramov). Voznik je na kraju plačal globo, delavci CPK so počistili vozišče, so sporočili iz PU Koper.