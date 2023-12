Z osebnim avtomobilom naravnost v zid

V soboto ob 15.34 je na cesti Veliki Dol–Brje pri Komnu v občini Sežana osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v zid.

Gasilci ZGRS Sežana so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Sežana, slednji pa so poškodovano osebo odpeljali v SB Šempeter.