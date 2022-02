Z nožem v prodajalno

Kriminalisti so v sredo z ovadbo na sodišče privedli osumljenca štirih letošnjih ropov v živilskih trgovinah na območju Kranja. V treh primerih je ukradel denar in v enem ropu trgovko tudi poškodoval. Prijeli so ga po zadnjem ponedeljkovem ropu, ko je v trgovini po grožnji z nožem ukradel denar in lažje poškodoval prodajalko. V preteklosti so ga že obravnavali zaradi kaznivih dejanj. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.

Še vedno pa preiskujejo rop iz 10. januarja, ko je ob 18. uri neznanec v bližini glavne kranjske avtobusne postaje in kitajske restavracije zbil starejšega občana na tla in mu vzel torbico. Po dejanju je pobegnil proti Zlatemu Polju.

V sredo okoli 13. ure pa je na območju Domžal neznanec vstopil v trgovino, od zaposlenih zahteval denar in jim zagrozil z manjšim nožem. Hotel je odnesti kaseto z denarjem, a so mu zaposleni to preprečili, zato je zbežal. Ukradel pa je košaro s prehrambnimi izdelki v vrednosti nekaj deset evrov. V dogodku ni bilo poškodovanih. Policisti iščejo moškega, starega približno 40 let, močnejše postave, visok je okoli 175 cm, oblečen je bil v temne kavbojke, temno bundo s črtami in kapuco, nosil je sivo kapo s ščitnikom in črna sončna očala, pri sebi je imel zeleno nakupovalno vrečko.