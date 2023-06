Z električnim skirojem padel na prehodu za pešce. Alkotest je pokazal tole

V Radljah ob Dravi je pri prečkanju ceste na prehodu za pešce padel voznik električnega skiroja in se lažje telesno poškodoval. Pri preverjanju stanja alkoholiziranosti so policisti ugotovili, da je vozil tudi pod vplivom alkohola: elektronski alkotest je pokazal 0,33 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Celje.