Z avtom zapeljal čez škarpo in padel pet metrov globoko

Okoli 19.40 se je na Globokem v občini Laško zgodila huda prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo preko betonske škarpe in pristalo okoli pet metrov globoko na boku, poroča uprava za zaščito in reševanje.Voznik je ostal ukleščen v vozilu. Gasilci PGE Celje in PGD Laško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili voznika in nudili pomoč reševalcem NMP. Vozilo so postavili na kolesa in posuli vpojno sredstvo po izteklih motornih tekočinah. Reševalci NMP Laško so voznika oskrbeli in odpeljali v SB Celje.