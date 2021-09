Motorist (19) trčil v srno in se huje poškodoval

V Lembergu pri Novi Cerkvi se je sinoči huje poškodoval 19-letni motorist, ko je trčil v srno, ki je skočila na cesto.OKC PU Celje je v zadnjih treh dneh prejel 870 klicev občanov, 231 je bilo interventnih, 12 nujnih. 50 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, sedem s področja mejnih zadev in tujcev, 113 s področja prometne varnosti ter 60 s področja javnega reda in miru.. Poleg omenjene nesreče so od petka do danes obravnavali še dve s hudimi poškodbami, osem z lažjimi poškodbami in 39 prometnih nesreč z materialno škodo.