Polkrožno obračal, ko je pripeljal motor: ena oseba umrla, za življenje 20-letnice se borijo

Pri vključevanju v cestni promet na regionalno cesto je pri zavijanju levo zaprl pot motoristu, ki je pravilno pripeljal po prednostni cesti iz smeri kraja Brode in vozil proti Ločici pri Vranskem, poroča celjska policijska uprava.

V nedeljo ob 15.37 se je na Vranskem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, smo poročali v članku Tretja smrtna žrtev: 59-letnik umrl, 20-letnica izredno hudo poškodovana . Policija je razkrila podrobnosti, kako se je nesreča zgodila.»Do nesreče je prišlo, ko je 67-letni voznik osebnega avtomobila iz Ljubljane vozil z Vranskega proti Trojanam in v križišču zapeljal na desni pas, kjer je vozilo polkrožno obrnil v trenutku, ko je za njim pripeljal 59-letni voznik motornega kolesa iz Slovenske Bistrice. Prišlo je do trčenja, v katerem se je voznik motornega kolesa tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl, 20-letna sopotnica na njegovem vozilu pa je bila s hudimi poškodbami odpeljana v celjsko bolnišnico.« Njeno življenje je ogroženo.Voznik osebnega vozila (67) in njegova sopotnica (61) sta se lažje poškodovala.